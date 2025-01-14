Завтра трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова

15 января с 10:00 до 15:00 трамваи не будут ходить по ул. Академика Павлова на участке от ул. Непокоренных до пер. Салтовского.

Транспорт не будут ходить из-за ремонта трамвайного пути, сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства.

В это время трамваи будут ходить так:

№16, 16А: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Непокоренных – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавловский гидропарк»;

№27: разворотный круг «Новожаново» – ул. Москалевская – ул. Гольдберговская – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Академика Павлова – въезд Семиградский – ул. Веринская – ул. Моисеевская – ул. Шевченко – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – разворотный круг «Салтовский».