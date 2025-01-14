Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харків  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова

Транспорт 18:58   14.01.2025
Оксана Якушко
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова Фото: Харківська міськрада

15 січня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського.

Транспорт не ходитимуть через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї ходитимуть так:

№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;

№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».

Читайте також: Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова
Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова
14.01.2025, 18:58
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
Трамваї завтра не ходитимуть в одному з районів Харкова
13.01.2025, 17:27
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
Терехов святкує день народження. Як вітають мера Харкова
14.01.2025, 16:22
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
Вибухи чули у Харкові: були пуски КАБів, що відомо (доповнюється)
14.01.2025, 17:22
Новини Харкова — головне за 14 січня: напад на ТЦК, чутно вибухи
Новини Харкова — головне за 14 січня: напад на ТЦК, чутно вибухи
14.01.2025, 17:34
Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ
Росіяни атакували Харківський напрямок з авіації – Генштаб ЗСУ
14.01.2025, 17:33

Новини за темою:

19:44
Понівечені будинки відновлюють на Північній Салтівці у Харкові (фото)
16:19
У Харкові в середу два трамваї змінять маршрут, один – не курсуватиме
15:06
За рік харків’яни отримали понад 780 млн грн на ремонт пошкодженого житла
21:29
Гроші на ремонт від єВідновлення отримали 27 416 заявників з Харківщини
17:50
За збитки у 500 тис грн судитимуть підрядника, що ремонтувала лікарню Харкова

Ви читали новину: «Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 18:58;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 січня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського.".