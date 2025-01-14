Завтра трамваї пів дня не ходитимуть в одному з районів Харкова
Фото: Харківська міськрада
15 січня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського.
Транспорт не ходитимуть через ремонт трамвайної колії, повідомили у Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамваї ходитимуть так:
№16, 16А: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;
№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське».
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 18:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15 січня з 10:00 до 15:00 трамваї не ходитимуть на вул. Академіка Павлова, на ділянці від вул. Нескорених до пров. Салтівського.".