«Услуга» стоила 50 тыс грн: что предлагал житель области и почему его ждет суд
Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, суд ждет 20-летнего жителя Мерефы.
По данным следствия, парень предлагал решать «проблемные ситуации» в МВД.
«За 50 тысяч гривен он предложил своему знакомому, которого лишили права управлять транспортными средствами из-за вождения в нетрезвом виде, беспрепятственно восстановить права. Делец сообщил, что имеет «весомые связи», поэтому мужчине необходимо лишь явиться в ТСЦ. Злоумышленник заверил знакомого, что «закроет» вопрос с получением водительского удостоверения за один день», – уточнили в прокуратуре.
Он также убедил знакомого, что тот сможет беспроблемно сдать как теоретическую, так и практическую часть экзамена.
«Клиенту даже разъяснили, что во время экзамена правильные ответы будут начинаться со строчной буквы, а все остальные с прописной, или наоборот», – отметили правоохранители.
Обвиняемый получил деньги, однако после этого оказался за решеткой. Теперь парня будут судить в Октябрьском суде Харькова, ему грозит до пяти лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 15 января 2025 в 09:33;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, суд ждет 20-летнего жителя Мерефы.".