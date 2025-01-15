«Услуга» стоила 50 тыс грн: что предлагал житель области и почему его ждет суд

Как уточнили в Харьковской областной прокуратуре, суд ждет 20-летнего жителя Мерефы.

По данным следствия, парень предлагал решать «проблемные ситуации» в МВД.

«За 50 тысяч гривен он предложил своему знакомому, которого лишили права управлять транспортными средствами из-за вождения в нетрезвом виде, беспрепятственно восстановить права. Делец сообщил, что имеет «весомые связи», поэтому мужчине необходимо лишь явиться в ТСЦ. Злоумышленник заверил знакомого, что «закроет» вопрос с получением водительского удостоверения за один день», – уточнили в прокуратуре.

Он также убедил знакомого, что тот сможет беспроблемно сдать как теоретическую, так и практическую часть экзамена.

«Клиенту даже разъяснили, что во время экзамена правильные ответы будут начинаться со строчной буквы, а все остальные с прописной, или наоборот», – отметили правоохранители.

Обвиняемый получил деньги, однако после этого оказался за решеткой. Теперь парня будут судить в Октябрьском суде Харькова, ему грозит до пяти лет тюрьмы.