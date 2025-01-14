Пару, обвиняемую в сутенерстве, будут судить в Харькове
Перед судом предстанут мужчина и женщина, которые втягивали женщин в занятие проституцией в Харькове, обещая «15 тыс. грн за ночь», сообщила областная прокуратура.
В 2023 году харьковчанин с женой открыли бизнес. Женщина искала доверчивых девушек, чтобы в дальнейшем привлечь их к проституции. «Мадам» подбирала персонал и общалась с клиентами.
Мужчина работал водителем-хранителем: развозил девушек в гостиницы или апартаменты, где те обслуживали клиентов. Также мужчина разрешал конфликты с клиентами.
Час с девушкой стоил от 3000 грн, ночь – 15000 гривен.
Обвиняемый заподозрил одну из проституток, 24-летнюю девушку, что она якобы втихую предоставляет сексуальные услуги и забирает себе всю «выручку». Мужчина угрожал девушке расправой. Отвез ее в квартиру в Харькове, закрыл там и сообщил, что теперь она будет отрабатывать «долг» в 17 тысяч гривен.
Полицейские разоблачили мужчину и его сожительницу. Во время обысков у пары нашли деньги, банковские карты, телефоны и компьютерную технику. У женщины обнаружили ручную гранату Ф-1, которую она хранила дома.
Теперь 54-летний харьковчанин и его 37-летняя подельница предстанут перед судом. Их обоих обвиняют в сутенерстве. Его сожительницу будут судить еще за приобретение и хранение боевых припасов.
Суд мужчина ожидает, находясь под стражей, его женщина – под домашним арестом.
Прокуроры Харьковской областной прокуратуры передали обвинительный акт на рассмотрение в Московский райсуд Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: проституция, сутенер, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 19:50;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанут мужчина и женщина, которые втягивали женщин в занятие проституцией в Харькове, обещая «15 тыс. грн за ночь», сообщила областная прокуратура.".