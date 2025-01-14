Live
  • Вт 14.01.2025
  • Харьков  -2°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.13

Пару, обвиняемую в сутенерстве, будут судить в Харькове

Происшествия 19:50   14.01.2025
Оксана Якушко
Пару, обвиняемую в сутенерстве, будут судить в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Перед судом предстанут мужчина и женщина, которые втягивали женщин в занятие проституцией в Харькове, обещая «15 тыс. грн за ночь», сообщила областная прокуратура.

В 2023 году харьковчанин с женой открыли бизнес. Женщина искала доверчивых девушек, чтобы в дальнейшем привлечь их к проституции. «Мадам» подбирала персонал и общалась с клиентами.

Мужчина работал водителем-хранителем: развозил девушек в гостиницы или апартаменты, где те обслуживали клиентов. Также мужчина разрешал конфликты с клиентами.

Час с девушкой стоил от 3000 грн, ночь – 15000 гривен.

Обвиняемый заподозрил одну из проституток, 24-летнюю девушку, что она якобы втихую предоставляет сексуальные услуги и забирает себе всю «выручку». Мужчина угрожал девушке расправой. Отвез ее в квартиру в Харькове, закрыл там и сообщил, что теперь она будет отрабатывать «долг» в 17 тысяч гривен.

Полицейские разоблачили мужчину и его сожительницу. Во время обысков у пары нашли деньги, банковские карты, телефоны и компьютерную технику. У женщины обнаружили ручную гранату Ф-1, которую она хранила дома.

Теперь 54-летний харьковчанин и его 37-летняя подельница предстанут перед судом. Их обоих обвиняют в сутенерстве. Его сожительницу будут судить еще за приобретение и хранение боевых припасов.

Суд мужчина ожидает, находясь под стражей, его женщина – под домашним арестом.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры передали обвинительный акт на рассмотрение в Московский райсуд Харькова.

Подельница набирала девушек для занятия проституцией в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
деньги граната в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
сутенера будут судить в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
Терехов отмечает день рождения. Как поздравляют мэра Харькова
14.01.2025, 16:22
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: были пуски КАБов, что известно (дополняется)
14.01.2025, 17:22
Новости Харькова — главное за 14.01: нападение на ТЦК, слышны взрывы
Новости Харькова — главное за 14.01: нападение на ТЦК, слышны взрывы
14.01.2025, 17:34
Завтра трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова
Завтра трамваи полдня не будут ходить в одном из районов Харькова
14.01.2025, 18:58
Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности
Харьковский зоопарк обратился к горожанам: подробности
14.01.2025, 15:16
Прогноз погоды на 15 января в Харькове и области: гололед на дорогах
Прогноз погоды на 15 января в Харькове и области: гололед на дорогах
14.01.2025, 20:34

Новости по теме:

18:27
Сутенер похитил женщину в Харькове и продал в «рабство», ему светит 12 лет
21:20
Втягивали женщин в проституцию: в Харькове будут судить четырех сутенеров
20:42
Час — $150, ночь — $800: сеть борделей в квартирах накрыли в Харькове (фото)
17:01
Шесть борделей полицейские «накрыли» в Харькове (фото)
19:09
В бордель за границей вербовала одесситок коварная харьковчанка

Вы читали новость: «Пару, обвиняемую в сутенерстве, будут судить в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 14 января 2025 в 19:50;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Перед судом предстанут мужчина и женщина, которые втягивали женщин в занятие проституцией в Харькове, обещая «15 тыс. грн за ночь», сообщила областная прокуратура.".