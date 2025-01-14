Пару, обвиняемую в сутенерстве, будут судить в Харькове

Перед судом предстанут мужчина и женщина, которые втягивали женщин в занятие проституцией в Харькове, обещая «15 тыс. грн за ночь», сообщила областная прокуратура.

В 2023 году харьковчанин с женой открыли бизнес. Женщина искала доверчивых девушек, чтобы в дальнейшем привлечь их к проституции. «Мадам» подбирала персонал и общалась с клиентами.

Мужчина работал водителем-хранителем: развозил девушек в гостиницы или апартаменты, где те обслуживали клиентов. Также мужчина разрешал конфликты с клиентами.

Час с девушкой стоил от 3000 грн, ночь – 15000 гривен.

Обвиняемый заподозрил одну из проституток, 24-летнюю девушку, что она якобы втихую предоставляет сексуальные услуги и забирает себе всю «выручку». Мужчина угрожал девушке расправой. Отвез ее в квартиру в Харькове, закрыл там и сообщил, что теперь она будет отрабатывать «долг» в 17 тысяч гривен.

Полицейские разоблачили мужчину и его сожительницу. Во время обысков у пары нашли деньги, банковские карты, телефоны и компьютерную технику. У женщины обнаружили ручную гранату Ф-1, которую она хранила дома.

Теперь 54-летний харьковчанин и его 37-летняя подельница предстанут перед судом. Их обоих обвиняют в сутенерстве. Его сожительницу будут судить еще за приобретение и хранение боевых припасов.

Суд мужчина ожидает, находясь под стражей, его женщина – под домашним арестом.

Прокуроры Харьковской областной прокуратуры передали обвинительный акт на рассмотрение в Московский райсуд Харькова.