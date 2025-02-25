Сутенером на Тернопольщине стала переселенка с Харьковщины – НПУ (видео)

Правоохранители разоблачили в Тернопольской области секс-бизнес. Фигурантка по делу – 26-летняя уроженка Харьковской области.

По данным ГУ Нацполиции в Тернопольской области, после того как женщина переехала в западный регион, она принялась организовывать «бизнес» по оказанию сексуальных услуг. На себя взяла роль сутенера.

«Злоумышленница принимала заказы от клиентов о предоставлении платных услуг сексуального характера, контролировала, чтобы не возникало препятствий для занятия проституцией другими нанявшими лицами и получала часть заработка», — рассказали в полиции.

На фигурантку работали две женщины, установили правоохранители. Они выяснили, что переселенка с Харьковщины позаботилась о рекламе услуг – разместила ее на сайтах с интимным контентом и в Telegram-канале.

«Место занятия проституцией становились арендованные квартиры. Стоимость утех – от двух с половиной до четырех тысяч гривен, в зависимости от времени, проведенного в компании «наемной работницы», – добавили в полиции.

Женщине сообщили о подозрении по ч. 1 и 2 ст. 303 УКУ (сутенерство, совершенное в отношении нескольких лиц и повторно). Если вину докажут, ей грозит до 7 лет тюрьмы.

Видео: ГУНП в Тернопольской области