Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)

Правоохоронці викрили на Тернопільщині секс-бізнес. Фігурантка у справі – 26-річна уродженка Харківської області.

За даними ГУ Нацполіції в Тернопільській області, після того, як жінка переїхала до західного регіону, вона взялася організовувати «бізнес» з надання сексуальних послуг. На себе взяла роль сутенерки.

«Зловмисниця приймала замовлення від клієнтів щодо надання платних послуг сексуального характеру, контролювала, аби не виникало перешкод для зайняття проституцією іншими особами, яких найняла, та отримувала частину заробітку», – розповіли у поліції.

На фігурантку «працювали» дві жінки, встановили правоохоронці. Вони з’ясували, що переселенка з Харківщини подбала про рекламу послуг – розмістила її на сайтах з інтимним контентом та в телеграм-каналі.

«Місцем зайняття проституцією ставали орендовані квартири. Вартість утіх – від двох з половиною до чотирьох тисяч гривень, залежно від часу, проведеного в компанії «найманої працівниці», – додали у поліції.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 303 ККУ (сутенерство, вчинене щодо кількох осіб та повторно). Якщо провину доведуть, їй загрожує до 7 років тюрми.

Відео: ГУНП в Тернопільській області