Live
  • Вт 25.02.2025
  • Харків  -7°С
  • USD 41.7
  • EUR 43.64

Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)

Суспільство 12:12   25.02.2025
Вікторія Яковенко
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео) Скриншот

Правоохоронці викрили на Тернопільщині секс-бізнес. Фігурантка у справі – 26-річна уродженка Харківської області.

За даними ГУ Нацполіції в Тернопільській області, після того, як жінка переїхала до західного регіону, вона взялася організовувати «бізнес» з надання сексуальних послуг. На себе взяла роль сутенерки.

«Зловмисниця приймала замовлення від клієнтів щодо надання платних послуг сексуального характеру, контролювала, аби не виникало перешкод для зайняття проституцією іншими особами, яких найняла, та отримувала частину заробітку», – розповіли у поліції.

На фігурантку «працювали» дві жінки, встановили правоохоронці. Вони з’ясували, що переселенка з Харківщини подбала про рекламу послуг – розмістила її на сайтах з інтимним контентом та в телеграм-каналі.

«Місцем зайняття проституцією ставали орендовані квартири. Вартість утіх – від двох з половиною до чотирьох тисяч гривень, залежно від часу, проведеного в компанії «найманої працівниці», – додали у поліції.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 та 2 ст. 303 ККУ (сутенерство, вчинене щодо кількох осіб та повторно). Якщо провину доведуть, їй загрожує до 7 років тюрми.

Відео: ГУНП в Тернопільській області

Читайте також: У Харкові знайшли порностудії, там працювали 13 вебмоделей (фото)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)
25.02.2025, 12:12
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
24.02.2025, 16:04
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
Вранці росіяни обстріляли Харків, пошкоджене підприємство – Терехов
24.02.2025, 07:06
На територію РФ вивозить ворог мешканців окупованої Куп’янщини – Синєгубов
На територію РФ вивозить ворог мешканців окупованої Куп’янщини – Синєгубов
25.02.2025, 11:47
Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)
Як палає танк та інша техніка ворога на Харківщині показали у НГУ (відео)
25.02.2025, 11:15
Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)
Били вранці та ввечері: наслідки обстрілів Дергачівської громади (фото)
25.02.2025, 10:35

Новини за темою:

16:04
Жінка в Харкові захопила землю і відкрила кафе з батутом – правоохоронці
13:24
Біля ринку в Балаклії збили жінку: водій, ймовірно, був напідпитку (фото)
14:19
Патрульні вийшли на лід до хокеїстів у Харкові (фото)
12:10
Дві людини поранені на Харківщині: постраждали на трасі
09:28
Вимагав гроші у 80-річної матері: на Харківщині судитимуть сина-аб’юзера

Ви читали новину: «Сутенеркою на Тернопільщині стала переселенка з Харківщини – НПУ (відео)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2025 в 12:12;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці викрили на Тернопільщині секс-бізнес. Фігурантка у справі – 26-річна уродженка Харківської області.".