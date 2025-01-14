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У Харкові судитимуть пару, яких обвинувачують у сутенерстві

Події 19:50   14.01.2025
Оксана Якушко
У Харкові судитимуть пару, яких обвинувачують у сутенерстві

Перед судом постануть чоловік і жінка, що втягували жінок у проституцію в Харкові, обіцяючи «15 тис. грн за ніч», – повідомила обласна прокуратура.

У 2023 році харківʼянин із дружиною відкрили «бізнес». Жінка шукала довірливих дівчат, щоб у подальшому залучити їх до проституції. «Мадам» підбирала персонал і спілкувалась з клієнтами.

Чоловік робив водієм-охоронцем: відвозив дівчат до готелів або апартаментів, де ті обслуговували клієнтів. Також чоловік вирішував конфлікти з клієнтами.

Година з дівчиною коштувала від 3000 грн, ніч – 15000 гривень.

Обвинувачений запідозрив одну з повій, 24-річну дівчину, що вона нібито надає сексуальні послуги та забирає собі всю «виручку», не повідомляючи йому про це. Чоловік погрожував дівчині розправою. Відвіз її до квартири у Харкові, закрив там і повідомив, що тепер вона буде відпрацьовувати «борг» у 17 тисяч гривень.

Поліціянти викрили чоловіка та його співмешканку. Під час обшуків у пари знайшли гроші, банківські картки, телефони та комп’ютерну техніку. У жінки виявили ручну гранату Ф-1, яку вона зберігала вдома.

Тепер 54-річний харківʼянин та його 37-річна кохана постануть перед судом. Їх обох обвинувачують у сутенерстві. Його співмешканку судитимуть ще за придбання і зберігання бойових припасів.

На суд чоловік очікує, перебуваючи під вартою, його жінка – під домашнім арештом.

Прокурори Харківської обласної прокуратури передали обвинувальний акт на розгляд до Московського райсуду Харкова.

Спільниця набирала дівчат для заняття проституцією у Харкові

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Січня 2025 в 19:50;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед судом постануть чоловік і жінка, що втягували жінок у проституцію в Харкові, обіцяючи «15 тис. грн за ніч», – повідомила обласна прокуратура.".