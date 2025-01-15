Ціна “послуги” 50 тис грн: що пропонував житель області й чому його судитимуть
Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, судитимуть 20-річного жителя Мерефи.
За даними слідства, хлопець пропонував вирішувати “проблемні ситуації” у МВС.
“За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому, якого було позбавлено права керувати транспортними засобами через водіння напідпитку, безперешкодно відновити права. Ділок повідомив, що має «вагомі звʼязки», тому чоловіку необхідно лише з’явитися у певний час у ТСЦ. Зловмисник запевнив знайомого, що «закриє» питання з отриманням водійського посвідчення за один день”, – уточнили у прокуратурі.
Він також переконав знайомого, що той зможе безпроблемно скласти як теоретичну, так і практичну частину іспиту.
“Клієнту навіть розʼяснили, що під час іспиту правильні відповіді будуть починатись з малої літери, а всі інші з великої, або навпаки”, – зазначили правоохоронці.
Обвинувачений отримав гроші, проте після цього опинився за ґратами. Тепер хлопця судитимуть у Жовтневому суді Харкова, йому загрожує до п’яти років в’язниці.
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- • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 09:33;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, судитимуть 20-річного жителя Мерефи.".