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Ціна “послуги” 50 тис грн: що пропонував житель області й чому його судитимуть

Події 09:33   15.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ціна “послуги” 50 тис грн: що пропонував житель області й чому його судитимуть

Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, судитимуть 20-річного жителя Мерефи.

За даними слідства, хлопець пропонував вирішувати “проблемні ситуації” у МВС.

За 50 тисяч гривень він запропонував своєму знайомому, якого було позбавлено права керувати транспортними засобами через водіння напідпитку, безперешкодно відновити права. Ділок повідомив, що має «вагомі звʼязки», тому чоловіку необхідно лише з’явитися у певний час у ТСЦ. Зловмисник запевнив знайомого, що «закриє» питання з отриманням водійського посвідчення за один день”, – уточнили у прокуратурі.

Він також переконав знайомого, що той зможе безпроблемно скласти як теоретичну, так і практичну частину іспиту.

“Клієнту навіть розʼяснили, що під час іспиту правильні відповіді будуть починатись з малої літери, а всі інші з великої, або навпаки”, – зазначили правоохоронці.

Обвинувачений отримав гроші, проте після цього опинився за ґратами. Тепер хлопця судитимуть у Жовтневому суді Харкова, йому загрожує до п’яти років в’язниці.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Січня 2025 в 09:33;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як уточнили в Харківській обласній прокуратурі, судитимуть 20-річного жителя Мерефи.".