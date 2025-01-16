Live
  • Чт 16.01.2025
  • Харьков  +1°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.53

Еще один поврежденный дом восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове

Общество 21:01   16.01.2025
Оксана Якушко
Еще один поврежденный дом восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове Фото: ХГС

По ул. Бучмы отстраивают еще одну жилую многоэтажку, которую россияне повредили обстрелами, рассказали в Харьковском горсовете.

В результате российского прилета в доме были разрушены стены, лифтовая шахта со всем оборудованием, частично повреждены внутренние стены, выбиты окна.

В многоэтажке уже восстановили наружные стены, лестничные марши, смонтировали металлоконструкции лифтовой шахты, установили новые окна, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас мастера монтируют лестницу на техническом этаже и ремонтируют внутренние стены. В этом году там планируют установить новое лифтовое оборудование, восстановить кровлю, выполнить отделочные работы в подъездах.

 

Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС
Фото: ХГС

Читайте также: «Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)

Автор: Оксана Якушко
Популярно
«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)
«Это фильтрация населения»: в Раде говорили о работе ТЦК в Харькове (видео)
16.01.2025, 13:26
Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+
Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+
15.01.2025, 19:39
Работа на дому в Харькове: спрос растет, какие есть варианты
Работа на дому в Харькове: спрос растет, какие есть варианты
16.01.2025, 14:29
Когда в Харькове вернут трамвай №5 и восстановят движение к ХТЗ: ответ мэрии
Когда в Харькове вернут трамвай №5 и восстановят движение к ХТЗ: ответ мэрии
16.01.2025, 15:08
ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
16.01.2025, 11:50
Поезд из Харькова в Одессу теперь будет прибывать быстрее – Укрзалізниця
Поезд из Харькова в Одессу теперь будет прибывать быстрее – Укрзалізниця
16.01.2025, 21:55

Новости по теме:

18:34
Как восстанавливают дом на Метростроителей в Харькове, показали в мэрии (фото)
09:15
єВідновлення: в чем проблема с покупкой жилья по сертификату
19:52
Коммунальщики восстановили отопление в почти 1400 домах Харькова – Терехов
19:27
Процесс восстановления многоэтажки на Северной Салтовке показала мэрия (фото)
19:22
Будет повторная экспертиза: Терехов говорил с жителями дома на Метростроителей

Вы читали новость: «Еще один поврежденный дом восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 21:01;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По ул. Бучмы отстраивают еще одну жилую многоэтажку, которую россияне повредили обстрелами, рассказали в Харьковском горсовете.".