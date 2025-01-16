Еще один поврежденный дом восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове
Фото: ХГС
По ул. Бучмы отстраивают еще одну жилую многоэтажку, которую россияне повредили обстрелами, рассказали в Харьковском горсовете.
В результате российского прилета в доме были разрушены стены, лифтовая шахта со всем оборудованием, частично повреждены внутренние стены, выбиты окна.
В многоэтажке уже восстановили наружные стены, лестничные марши, смонтировали металлоконструкции лифтовой шахты, установили новые окна, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.
Сейчас мастера монтируют лестницу на техническом этаже и ремонтируют внутренние стены. В этом году там планируют установить новое лифтовое оборудование, восстановить кровлю, выполнить отделочные работы в подъездах.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, многоэтажка, ремонт, северная салтовка, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 21:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По ул. Бучмы отстраивают еще одну жилую многоэтажку, которую россияне повредили обстрелами, рассказали в Харьковском горсовете.".