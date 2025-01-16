Еще один поврежденный дом восстанавливают на Северной Салтовке в Харькове

По ул. Бучмы отстраивают еще одну жилую многоэтажку, которую россияне повредили обстрелами, рассказали в Харьковском горсовете.

В результате российского прилета в доме были разрушены стены, лифтовая шахта со всем оборудованием, частично повреждены внутренние стены, выбиты окна.

В многоэтажке уже восстановили наружные стены, лестничные марши, смонтировали металлоконструкции лифтовой шахты, установили новые окна, рассказали в Департаменте по благоустройству, восстановлению и реконструкции.

Сейчас мастера монтируют лестницу на техническом этаже и ремонтируют внутренние стены. В этом году там планируют установить новое лифтовое оборудование, восстановить кровлю, выполнить отделочные работы в подъездах.