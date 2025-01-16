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Ще один пошкоджений будинок відновлюють на Північній Салтівці у Харкові

Суспільство 21:01   16.01.2025
Оксана Якушко
Ще один пошкоджений будинок відновлюють на Північній Салтівці у Харкові

По вул. Бучми відбудовують ще одну житлову багатоповерхівку, яку росіяни пошкодили обстрілами, розповіли у Харківській міськраді.

Внаслідок російського влучання у будинку були зруйновані стіни, ліфтова шахта з усім обладнанням, частково пошкоджені внутрішні стіни, вибиті вікна.

У будинку вже відновили зовнішні стіни, сходові марші, змонтували металоконструкції ліфтової шахти, встановили нові вікна, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз майстри монтують сходи на технічному поверсі та ремонтують внутрішні стіни. Цього року там планують встановити нове ліфтове обладнання, відновити покрівлю, виконати оздоблювальні роботи в під’їздах.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 21:01;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По вул. Бучми відбудовують ще одну житлову багатоповерхівку, яку росіяни пошкодили обстрілами, розповіли у Харківській міськраді.".