Ще один пошкоджений будинок відновлюють на Північній Салтівці у Харкові

По вул. Бучми відбудовують ще одну житлову багатоповерхівку, яку росіяни пошкодили обстрілами, розповіли у Харківській міськраді.

Внаслідок російського влучання у будинку були зруйновані стіни, ліфтова шахта з усім обладнанням, частково пошкоджені внутрішні стіни, вибиті вікна.

У будинку вже відновили зовнішні стіни, сходові марші, змонтували металоконструкції ліфтової шахти, встановили нові вікна, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.

Зараз майстри монтують сходи на технічному поверсі та ремонтують внутрішні стіни. Цього року там планують встановити нове ліфтове обладнання, відновити покрівлю, виконати оздоблювальні роботи в під’їздах.