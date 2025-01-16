Ще один пошкоджений будинок відновлюють на Північній Салтівці у Харкові
По вул. Бучми відбудовують ще одну житлову багатоповерхівку, яку росіяни пошкодили обстрілами, розповіли у Харківській міськраді.
Внаслідок російського влучання у будинку були зруйновані стіни, ліфтова шахта з усім обладнанням, частково пошкоджені внутрішні стіни, вибиті вікна.
У будинку вже відновили зовнішні стіни, сходові марші, змонтували металоконструкції ліфтової шахти, встановили нові вікна, розповіли у Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції.
Зараз майстри монтують сходи на технічному поверсі та ремонтують внутрішні стіни. Цього року там планують встановити нове ліфтове обладнання, відновити покрівлю, виконати оздоблювальні роботи в під’їздах.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, многоэтажка, ремонт, северная салтовка, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "По вул. Бучми відбудовують ще одну житлову багатоповерхівку, яку росіяни пошкодили обстрілами, розповіли у Харківській міськраді.".