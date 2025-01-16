Live
  • Чт 16.01.2025
  • Харьков  +0°С
  • USD 42.27
  • EUR 43.53

Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины

Происшествия 08:46   16.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины скриншот

В течение суток враг ударил по четыре и районам Харьковщины, пишет в утренней сводке за 16 января начальник ХОВА Олег Синегубов. 

Вначале утром прилетело по Купянску. Из-за удара вражеского БПЛА в девятиэтажке вылетели стекла. 

«09:00 Берестинский район. Берстинская ТГ, между населенными пунктами зафиксировали вражеский обстрел по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.

В 10:50 в Изюмском районе зафиксировали падение осколков сбитой ракеты. Предварительно, Х-59. Равно через час, в 11:50, ситуация повторилась в районе села Пятигорское.

«11:00 Купянский район, г. Купянск. В результате удара БпЛА типа «Молния» пострадал 73-летний мужчина», – сообщил начальник ХОВА.

Вечером, в 21:01 РФ ударила по Лиману Чугуевского района. Из-за падения «Шахеда» поврежден дом и хозпостройка.

Читайте также: ISW: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное за 16 января: ранен пенсионер, штурмы россиян
Новости Харькова — главное за 16 января: ранен пенсионер, штурмы россиян
16.01.2025, 09:02
Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+
Работа для пенсионеров: в Харькове заявили о необходимости вернуть людей 60+
15.01.2025, 19:39
ISW: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
ISW: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
16.01.2025, 07:25
Уедут или вернутся: что ждет Украину после остановки войны и открытия границ
Уедут или вернутся: что ждет Украину после остановки войны и открытия границ
16.01.2025, 09:21
Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает
Кадровый голод в Харькове продолжается: борьба работодателей, кого не хватает
15.01.2025, 16:09
Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев
Семь раз атаковала РФ на разных направлениях Харьковщины: результаты боев
16.01.2025, 08:58

Новости по теме:

08:46
Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины
08:55
Пять населенных пунктов обстреляла РФ из авиации – подробности от Генштаба
08:42
Массированная ракетная атака – Синегубов рассказал, куда прилетело утром
08:57
Ночью и утром РФ била по Купянщине – Синегубов рассказал о последствиях
08:34
Целый день враг обстреливал Купянский район – куда прилетало, последствия

Вы читали новость: «Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 08:46;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг ударил по четыре и районам Харьковщины, пишет в утренней сводке за 16 января начальник ХОВА Олег Синегубов. ".