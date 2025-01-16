Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины
В течение суток враг ударил по четыре и районам Харьковщины, пишет в утренней сводке за 16 января начальник ХОВА Олег Синегубов.
Вначале утром прилетело по Купянску. Из-за удара вражеского БПЛА в девятиэтажке вылетели стекла.
«09:00 Берестинский район. Берстинская ТГ, между населенными пунктами зафиксировали вражеский обстрел по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.
В 10:50 в Изюмском районе зафиксировали падение осколков сбитой ракеты. Предварительно, Х-59. Равно через час, в 11:50, ситуация повторилась в районе села Пятигорское.
«11:00 Купянский район, г. Купянск. В результате удара БпЛА типа «Молния» пострадал 73-летний мужчина», – сообщил начальник ХОВА.
Вечером, в 21:01 РФ ударила по Лиману Чугуевского района. Из-за падения «Шахеда» поврежден дом и хозпостройка.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 08:46;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток враг ударил по четыре и районам Харьковщины, пишет в утренней сводке за 16 января начальник ХОВА Олег Синегубов. ".