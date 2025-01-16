Из-за удара БПЛА ранен пенсионер: последствия обстрелов Харьковщины

В течение суток враг ударил по четыре и районам Харьковщины, пишет в утренней сводке за 16 января начальник ХОВА Олег Синегубов.

Вначале утром прилетело по Купянску. Из-за удара вражеского БПЛА в девятиэтажке вылетели стекла.

«09:00 Берестинский район. Берстинская ТГ, между населенными пунктами зафиксировали вражеский обстрел по открытой территории, без пострадавших», – уточнил Синегубов.

В 10:50 в Изюмском районе зафиксировали падение осколков сбитой ракеты. Предварительно, Х-59. Равно через час, в 11:50, ситуация повторилась в районе села Пятигорское.

«11:00 Купянский район, г. Купянск. В результате удара БпЛА типа «Молния» пострадал 73-летний мужчина», – сообщил начальник ХОВА.

Вечером, в 21:01 РФ ударила по Лиману Чугуевского района. Из-за падения «Шахеда» поврежден дом и хозпостройка.