ISW: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся

Россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на разных участках Харьковском области: наступали на севере области, а также Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).

В результате атак оккупантам удалось захватить часть украинских территорий в районе Боровой. Это видно на геолокационных кадрах за 14 и 15 января.

«Российские силы недавно продвинулись к северу и северо-западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили аналитики.

А вот штурмы РФ на Купянщине провалились – за последние несколько дней ситуация на этом участке фронта не изменилась. То же самое касается и Харьковского направления.

«Российские войска 14 и 15 января продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не продвинулись», – добавили в ISW.