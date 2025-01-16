ISW: враг оккупировал новые территории на Харьковщине – где продвинулся
Россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на разных участках Харьковском области: наступали на севере области, а также Купянском и Боровском направлении, пишут в Институте изучения войны (ISW).
В результате атак оккупантам удалось захватить часть украинских территорий в районе Боровой. Это видно на геолокационных кадрах за 14 и 15 января.
«Российские силы недавно продвинулись к северу и северо-западу от Вишневого (к северо-востоку от Боровой) и к западу от Макеевки (юго-восточнее Боровой)», – уточнили аналитики.
А вот штурмы РФ на Купянщине провалились – за последние несколько дней ситуация на этом участке фронта не изменилась. То же самое касается и Харьковского направления.
«Российские войска 14 и 15 января продолжали наступательные действия к северо-востоку от города Харькова в районе Волчанска и Тихого, но не продвинулись», – добавили в ISW.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: isw, інститут вивчення війни, институт изучения войны, оккупировали, рф;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 07:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжили атаковать позиции ВСУ на разных участках Харьковском области: наступали на севере области, а также Купянском и Боровском направлении, пишут в ISW.".