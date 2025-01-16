ISW: ворог окупував нові території на Харківщині – де просунувся

Росіяни продовжили атакувати позиції ЗСУ на різних ділянках Харківської області: наступали на півночі області, а також Куп’янському та Борівському напрямку, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).

У результаті атак окупантам вдалося захопити частину українських територій у районі Борової. Це видно на геолокаційних кадрах за 14 та 15 січня.

“Російські сили нещодавно просунулися на північ і північний захід від Вишневого (на північний схід від Борової) і на захід від Макіївки (на південний схід від Борової)”, – уточнили аналітики.

А от штурми РФ на Куп’янщині провалилися – за останні кілька днів ситуація на цій ділянці фронту не змінилася. Це ж стосується і Харківського напрямку.

“Російські війська 14 та 15 січня продовжували наступальні дії на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська та Тихого, але не просунулися”, – додали в ISW.