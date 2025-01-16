Через удар БПЛА поранений пенсіонер: наслідки обстрілів Харківщини

Протягом доби ворог вдарив по чотирьох районах Харківщини, пише в ранковому зведенні за 16 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Спочатку вранці прилетіло по Куп’янську. Через удар ворожого БПЛА у дев’ятиповерхівці вилетіли шибки.

“09:00 Берестинський район. Берстинська ТГ, між населеними пунктами зафіксували ворожий обстріл по відкритій території, без постраждалих“, – уточнив Синєгубов.

О 10:50 в Ізюмському районі зафіксували падіння уламків збитої ракети. Попередньо, Х-59. За годину, об 11:50, ситуація повторилася в районі села П’ятигорське.

“11:00 Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок удару БпЛА типу “Молнія” постраждав 73-річний чоловік”, – повідомив начальник ХОВА.

Увечері о 21:01 РФ ударила по Лиману Чугуївського району. Через падіння “Шахеда” пошкоджений будинок та господарська споруда.