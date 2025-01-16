Пожар возник из-за «прилета»: вечером РФ ударила по области – данные от ГСЧС
В течение суток на Харьковщине возник один пожар из-за обстрелов РФ.
Как уточнили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, возгорание произошло в селе Лиман Чугуевского района.
«В результате попадания возник пожар на открытой территории. Горела трава на площади 50 кв. Пострадавших нет», – отметили в ГСЧС.
Также в Чугуевском районе накануне произошел один смертельный пожар.
«Прибывшие на место происшествия спасатели ГСЧС установили, что возгорание возникло на кухне в квартире на 4-м этаже. Площадь пожара составила 2 м. кв. Во время разведки спасатели обнаружили тело погибшей женщины, 1937 года рождения. Работали 2 оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах», – пишут спасатели.
Причину возникновения пожара на данный момент устанавливают.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 08:26;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток на Харьковщине возник один пожар из-за обстрелов РФ.".