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Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС

Події 08:26   16.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС

Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.

Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння відбулося в селі Лиман Чугуївського району.

Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 м кв. Постраждалих немає“, – зазначили у ДСНС.

Також у Чугуївському районі напередодні сталася одна смертельна пожежа.

Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах“, – пишуть рятувальники.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 08:26;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.".