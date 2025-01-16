Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС
Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.
Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння відбулося в селі Лиман Чугуївського району.
“Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 м кв. Постраждалих немає“, – зазначили у ДСНС.
Також у Чугуївському районі напередодні сталася одна смертельна пожежа.
“Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах“, – пишуть рятувальники.
Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 08:26;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.".