Пожежа виникла через “приліт”: увечері РФ вдарила по області – дані від ДСНС

Протягом доби на Харківщині виникла одна пожежа через обстріли РФ.

Як уточнили у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області, загоряння відбулося в селі Лиман Чугуївського району.

“Внаслідок влучання виникла пожежа на відкритій території. Горіла трава на площі 50 м кв. Постраждалих немає“, – зазначили у ДСНС.

Також у Чугуївському районі напередодні сталася одна смертельна пожежа.

“Рятувальники ДСНС, які прибули на місце події, встановили, що загоряння виникло на кухні у квартирі на 4-му поверсі. Площа пожежі склала 2 м кв. Під час її розвідки рятувальники виявили тіло загиблої жінки, 1937 року народження. Працювали 2 оперативні відділення ДСНС на автоцистернах“, – пишуть рятувальники.

Причину виникнення пожежі наразі встановлюють.