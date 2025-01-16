Прокуратура показала последствия обстрела Харькова БпЛА «Молния» 16 января 📹

Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову, ранены три человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.

16 января около 15:05 вражеский ударный БпЛА попал в дорогу возле метро и спортивного объекта в Слободском районе Харькова.

Взрывные ранения получили трое мужчин в возрасте 44, 46 и 48 лет.

«У них взрывные ранения туловища, головы, тела от обломков БПЛА. Возможно, были установлены на взрывчатую часть поражающие элементы. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Повреждены пять частных автомобилей. Предварительно россияне использовали для удара БПЛА под названием «Молния-1». Это БПЛА небольшого размера, который может нести на себе до 5-7 кг взрывчатки. Осколки разлетелись повсюду и травмировали находившихся на улице людей, которые были в автомобилях припаркованных», — рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

Также повреждены фасады помещений, находившихся рядом зданий.

Видео: Харьковская областная прокуратура