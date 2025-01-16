Прокуратура показала последствия обстрела Харькова БпЛА «Молния» 16 января 📹
Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову, ранены три человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.
16 января около 15:05 вражеский ударный БпЛА попал в дорогу возле метро и спортивного объекта в Слободском районе Харькова.
Взрывные ранения получили трое мужчин в возрасте 44, 46 и 48 лет.
«У них взрывные ранения туловища, головы, тела от обломков БПЛА. Возможно, были установлены на взрывчатую часть поражающие элементы. Их госпитализировали для оказания медицинской помощи. Повреждены пять частных автомобилей. Предварительно россияне использовали для удара БПЛА под названием «Молния-1». Это БПЛА небольшого размера, который может нести на себе до 5-7 кг взрывчатки. Осколки разлетелись повсюду и травмировали находившихся на улице людей, которые были в автомобилях припаркованных», — рассказал спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Также повреждены фасады помещений, находившихся рядом зданий.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Читайте также: ВСУ: такого штурма здесь еще не было – РФ наступала на севере Харьковщины
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, обстрел, последствия обстрелов, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Прокуратура показала последствия обстрела Харькова БпЛА «Молния» 16 января 📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 19:16;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне ударили БпЛА «Молния» по Харькову, ранены три человека, сообщила Харьковская областная прокуратура.".