Прокуратура показала наслідки обстрілу Харкова БпЛА «Молния» 16 січня 📹
Росіяни вдарили БпЛА «Молния» по Харкові, поранено троє людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.
16 січня близько 15:05 ворожий ударний БпЛА влучив у дорогу біля метро та спортивного об’єкта у Слобідському районі Харкова, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Вибухові поранення дістали троє чоловіків віком 44, 46 та 48 років.
«У них вибухові поранення від уламків БПЛА тулуба, голови, тіла. Можливо, були встановлені на вибухову частину якісь вражаючі елементи. Їх ушпиталили для надання медичної допомоги. Пошкоджені пʼять приватних втомобілів. Попередньо росіяни використали для удару БПЛА під назвою «Молния-1». Це БПЛА, який невеликого розміру може нести на собі до 5-7 кг вибухівки, які розлетілися повсюди і саме травмували людей, які знаходилися на вулиці, були в автомобілях припарковані», – розповів речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Також пошкоджені фасади приміщень, будівель, які знаходилися поряд.
Відео: Харківська обласна прокуратура
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- Категорії: Події, Харків; Теги: БпЛА Молния, обстріл, последствия обстрелов, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 19:16;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни вдарили БпЛА «Блискавка» по Харкові, поранено троє людей, повідомила Харківська обласна прокуратура.".