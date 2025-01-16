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Враг трижды штурмовал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

Фронт 16:51   16.01.2025
Виктория Яковенко
Враг трижды штурмовал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00 Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также отмечается, что оккупанты били из артиллерии и минометов по Тимофеевке Харьковской области.

Информации о боях на Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.

«В общей сложности, с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях», — сообщили в Генштабе.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 16:51;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".