Враг трижды штурмовал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00

На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.

Также отмечается, что оккупанты били из артиллерии и минометов по Тимофеевке Харьковской области.

Информации о боях на Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.

«В общей сложности, с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях», — сообщили в Генштабе.