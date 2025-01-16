Враг трижды штурмовал на Купянском направлении: данные Генштаба на 16:00
Фото: Генштаб ВСУ
На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.
Также отмечается, что оккупанты били из артиллерии и минометов по Тимофеевке Харьковской области.
Информации о боях на Харьковском направлении в сводке Генштаба нет.
«В общей сложности, с начала суток уже произошло 89 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Курском направлениях», — сообщили в Генштабе.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: атаки, война, Генштаб ВСУ, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2025 в 16:51;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении противник трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районах Петропавловки и Песчаного, сообщил Генштаб ВСУ в сводке на 16:00.".