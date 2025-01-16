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Ворог тричі штурмував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

Фронт 16:51   16.01.2025
Вікторія Яковенко
Ворог тричі штурмував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також зазначається, що окупанти били з артилерії та мінометів по Тимофіївці Харківської області.

Інформації про бої на Харківському напрямку у зведенні Генштабу немає.

«Загалом, від початку доби вже відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках», – повідомили у Генштабі.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Ворог тричі штурмував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 16:51;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".