Ворог тричі штурмував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Також зазначається, що окупанти били з артилерії та мінометів по Тимофіївці Харківської області.
Інформації про бої на Харківському напрямку у зведенні Генштабу немає.
«Загалом, від початку доби вже відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках», – повідомили у Генштабі.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: атаки, війна, Генштаб ЗСУ, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2025 в 16:51;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.".