Ворог тричі штурмував на Куп’янському напрямку: дані Генштабу на 16:00

На Куп’янському напрямку противник тричі штурмував позиції українських підрозділів у районах Петропавлівки та Піщаного, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Також зазначається, що окупанти били з артилерії та мінометів по Тимофіївці Харківської області.

Інформації про бої на Харківському напрямку у зведенні Генштабу немає.

«Загалом, від початку доби вже відбулося 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Покровському та Курському напрямках», – повідомили у Генштабі.