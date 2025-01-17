Экс-заммэра Купянска подозревают в госизмене: чем занимался во время оккупации
Бывшему заместителю мэра города Купянск на Харьковщине, который был действующим депутатом городского совета от запрещенной ныне партии «ОПЗЖ», заочно сообщили о подозрении.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, с начала полномасштабного вторжения 45-летний чиновник перешел на сторону врага и получил фейковую должность в незаконных органах оккупационных властей.
В частности, в июне 2022 года он заключил трудовой договор с гауляйтером Харьковщины от РФ и стал сначала исполняющим обязанности главы так называемой военно-гражданской администрации Купянского района, а впоследствии и. о. заместителя главы этой оккупационной администрации.
Оккупанты доверили фигуранту заниматься вопросами экономики и финансов, добавили в СБУ. Установлено, что на должности он издавал приказы и распоряжения собирать сведения об имуществе на территории района, принадлежащего правоохранителям Украины, военным СОУ и участникам АТО, чтобы отобрать его в пользу россиян.
«Также вражеский приспешник создавал подконтрольные российским захватчикам структуры, которые распоряжались захваченным имуществом украинских коммунальных предприятий. Кроме этого, он принимал на работу в эти структуры других коллаборантов, которые были готовы сотрудничать с врагом», — отметили правоохранители.
Накануне деоккупации экс-чиновник вместе с российскими войсками сбежал из Купянска и сейчас скрывается на неподконтрольной территории Украины. Ему сообщили о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность). Фигуранту грозит пожизненное с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: госизмена, купянск, подозрение, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 14:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшему заместителю мэра города Купянск на Харьковщине, который был действующим депутатом городского совета от запрещенной ныне партии «ОПЗЖ», заочно сообщили о подозрении.".