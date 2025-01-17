Ексзаступник мера Куп’янська отримав підозру: що робив під час окупації
Колишньому заступнику мера міста Куп’янськ на Харківщині, який був чинним депутатом міської ради від забороненої нині партії «ОПЗЖ», заочно повідомили про підозру.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, від початку повномасштабного вторгнення 45-річний посадовець перейшов на бік ворога і отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади.
Зокрема, у червні 2022 року він уклав трудовий договір з гауляйтером Харківщини від РФ і став спершу виконуючим обов’язки голови так званої «военно-гражданской администрации Купянского района», а згодом в.о. заступника голови цієї окупаційної адміністрації.
Окупанти довірили фігуранту займатися питаннями економіки і фінансів, додали в СБУ. Встановлено, що на посаді він видавав накази і розпорядження збирати відомості про майно на території району, яке належить правоохоронцям України, військовим СОУ та учасникам АТО, щоб надалі відібрати його на користь росіян.
«Також, ворожий поплічник створював підконтрольні російським загарбникам структури, які розпоряджалися захопленим майном українських комунальних підприємств. Крім цього, він приймав на роботу до цих структур інших колаборантів, які були готові співпрацювати з ворогом», – зазначили правоохоронці.
Напередодні деокупації експосадовець разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України. Йому повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність). Фігуранту загрожує довічне з конфіскацією майна.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 14:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишньому заступнику мера міста Куп’янськ на Харківщині, який був чинним депутатом міської ради від забороненої нині партії «ОПЗЖ», заочно повідомили про підозру.".