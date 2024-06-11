Ексмера Куп’янська Мацегору продовжать судити, попри заяви у РФ про смерть

Колишній мер Куп’янська на Харківщині Геннадій Мацегора, який на початку повномасштабного вторгнення РФ пішов на співпрацю з окупантами й на якого 7 червня було скоєно замах у Старому Осколі Бєлгородської області, помер, повідомила у соцмережі VK його дружина Людмила Мацегора.

Жінка написала, що її чоловіка не стало 10 червня.

Як прокоментував цю інформацію журналістам речник Харківської облпрокуратури Дмитро Чубенко, доки не буде офіційно встановлена смерть Мацегори, щодо якого було відкрито провадження за фактами посягання на територіальну цілісність України та державної зради (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 ККУ), судовий процес та встановлення винуватості особи триватиме.

“Повинно бути українське свідоцтво про смерть, оформлене відповідним чином його родичами або вповноваженими особами. Факт того, що десь опустять труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи. Оскільки обвинувачений переховувався від українських правоохоронних органів на території РФ і не планував брати участь у судових засіданнях, факт його можливої смерті особливо не змінить ситуацію з судовим розглядом”, – пояснив Чубенко.

Він зазначив, що встановлення провини Мацегори важливе як для громадян України, які постраждали від його дій, так і для можливої конфіскації його майна за державну зраду.

“Розуміючи невідворотність покарання та безперспективність свого перебування у РФ, не виключається факт, що це може бути захід, спланований обвинуваченим самостійно або за допомогою спецслужб Росії, аби змінити прізвище та імʼя і надалі зʼявитись десь в іншій країні знову ж таки для заплутування правоохоронних та судових органів України”, – додав Чубенко.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року Геннадій Мацегора, який обіймав посаду міського голови Куп’янська від партії ОП-ЗЖ, опублікував у соцмережах звернення, в якому заявив, що пішов на співпрацю з окупантами. Того ж дня було відкрите кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність України та державну зраду. Після звільнення Куп’янська Силами оборони Мацегора втік до Бєлгородської області. Там, за даними української розвідки, до нього приставили посилену охорону. 8 червня 2024 року пресслужба ГУР повідомила, що 7 червня у місті Старий Оскіл Бєлгородської області на Мацегору було скоєно замах і він перебуває у лікарні у критичному стані.