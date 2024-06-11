Экс-мэра Купянска Мацегору продолжат судить, несмотря на информацию о смерти

Бывший мэр Купянска на Харьковщине Геннадий Мацегора, который в начале полномасштабного вторжения РФ пошел на сотрудничество с оккупантами и на которого 7 июня было совершено покушение в Старом Осколе Белгородской области, умер, сообщила в соцсети VK его жена Людмила Мацегора.

Женщина написала, что ее мужа не стало 10 июня.

Как прокомментировал эту информацию журналистам спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко, пока не будет официально установлена смерть Мацегоры, в отношении которого было открыто производство по фактам посягательства на территориальную целостность Украины и государственной измены (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 111 УКУ), судебный процесс и установление виновности лица будет продолжаться.

«Должно быть украинское свидетельство о смерти, оформленное соответствующим образом его родственниками или уполномоченными лицами. Факт того, что где-то опустят гроб в землю, не свидетельствует никоим образом о смерти лица. Поскольку обвиняемый скрывался от украинских правоохранительных органов на территории РФ и не планировал участвовать в судебных заседаниях, факт его возможной смерти особо не изменит ситуацию с судебным разбирательством», — пояснил Чубенко.

Он отметил, что установление вины Мацегоры важно как для граждан Украины, пострадавших от его действий, так и для возможной конфискации его имущества за государственную измену.

«Понимая неотвратимость наказания и бесперспективность своего пребывания в РФ, не исключается факт, что это может быть мероприятие, спланированное обвиняемым самостоятельно или с помощью спецслужб России, чтобы изменить фамилию и имя и в дальнейшем появиться где-то в другой стране опять же для запутывания правоохранительных и судебных органов Украины», — добавил Чубенко.

Напомним, 27 февраля 2022 года Геннадий Мацегора, занимавший должность городского головы Купянска от партии ОП-ЗЖ, опубликовал в соцсетях обращение, в котором заявил, что пошел на сотрудничество с оккупантами. В тот же день было открыто уголовное производство за посягательство на территориальную целостность Украины и государственную измену. После освобождения Купянска Силами обороны Мацегора бежал в Белгородскую область. Там, по данным украинской разведки, к нему приставили усиленную охрану. 8 июня 2024 года пресс-служба ГУР сообщила, что 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области на Мацегору было совершено покушение и он находится в больнице в критическом состоянии.