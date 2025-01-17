Копы Харьковщины будут охранять верующих, празднующих Крещение 19 января

19 января в 212 храмах УПЦ МП в Харьковской области будут праздновать Крещение Господне, сообщила Нацполиция.

Ожидается, что в храмы УПЦ МП придут около 12 тысяч граждан.

Для прихожан церкви УПЦ Московского Патриархата обустроили 19 открытых водохранилищ для освящения и источников для купаний.

Полицейские готовы охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Напомним, что 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Согласно которому прихожане ПЦУ теперь празднуют Рождество 25 декабря вместе со всеми христианами мира и 6 января — Крещение Господне.

