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Копы Харьковщины будут охранять верующих, празднующих Крещение 19 января

Общество 17:46   17.01.2025
Оксана Якушко
Копы Харьковщины будут охранять верующих, празднующих Крещение 19 января

19 января в 212 храмах УПЦ МП в Харьковской области будут праздновать Крещение Господне, сообщила Нацполиция.

Ожидается, что в храмы УПЦ МП придут около 12 тысяч граждан.

Для прихожан церкви УПЦ Московского Патриархата обустроили 19 открытых водохранилищ для освящения и источников для купаний.

Полицейские готовы охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.

Напомним, что 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Согласно которому прихожане ПЦУ теперь празднуют Рождество 25 декабря вместе со всеми христианами мира и 6 января — Крещение Господне.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 17:46;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января в 212 храмах УПЦ МП в Харьковской области будут праздновать Крещение Господне, сообщила Нацполиция.".