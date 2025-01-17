Копы Харьковщины будут охранять верующих, празднующих Крещение 19 января
19 января в 212 храмах УПЦ МП в Харьковской области будут праздновать Крещение Господне, сообщила Нацполиция.
Ожидается, что в храмы УПЦ МП придут около 12 тысяч граждан.
Для прихожан церкви УПЦ Московского Патриархата обустроили 19 открытых водохранилищ для освящения и источников для купаний.
Полицейские готовы охранять порядок в местах проведения массовых мероприятий.
Напомним, что 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) перешла на новый церковный календарь – новоюлианский. Согласно которому прихожане ПЦУ теперь празднуют Рождество 25 декабря вместе со всеми христианами мира и 6 января — Крещение Господне.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Крещение Господне, Нацполиция, упц мп, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 17:46;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 января в 212 храмах УПЦ МП в Харьковской области будут праздновать Крещение Господне, сообщила Нацполиция.".