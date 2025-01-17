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Копи Харківщини охоронятимуть вірян, що святкуватимуть Водохреща 19 січня

Суспільство 17:46   17.01.2025
Оксана Якушко
Копи Харківщини охоронятимуть вірян, що святкуватимуть Водохреща 19 січня

19 січня у 212 храмах УПЦ МП у Харківській області святкуватимуть Хрещення Господнє, повідомила Нацполіція.

Очікується, що їх відвідають до 12 тисяч громадян.

Для проведення релігійних обрядів облаштовали 19 відкритих водоймищ для освячення та джерел для купань.

Поліціянти готові до забезпечення охорони публічної безпеки і порядку в місцях проведення масових заходів.

Нагадаємо, що 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла на новий церковний календар — новоюліанський. Згідно з яким православні віряни Різдво тепер святкують 25 грудня, разом із усіма християнами світу, а Водохреща – 6 січня.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 17:46;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "19 січня у 212 храмах УПЦ МП у Харківській області святкуватимуть Хрещення Господнє, повідомила Нацполіція.".