Погибшие и раненые в Киеве: утром россияне атаковали столицу – подробности
Первые взрывы в Киеве прозвучали около 05:00 – украинская ПВО начала сбивать вражеские снаряды, сообщили в КГВА.
Повторные взрывы начались примерно через час, в 06:00. Как уточнил мер Киева Виталий Кличко, в столице вновь начала работать ПВО – на этот раз украинские защитники сбивали баллистику.
Вскоре городской голова проинформировал, что в Шевченковском районе начался пожар, на место выехали спецслужбы.
Как сообщили в ГСЧС, на «прилете» работают 84 спасателя и 22 единицы спецтехники.
«Спасатели ликвидировали возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализовали», – проинформировали спасатели.
Тем временем в Нацполиции уточнили, что также вследствие обстрела повреждены здания.
«В Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили граждан», – уточнили копы.
По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, попадания также зафиксировали в Деснянском и Голосеевском районе Киева.
Предварительно, написал Ткаченко, четверо людей погибли, еще трое – ранены.
Читайте также: РФ атаковала Кривой Рог: летела баллистика, погибшие и пострадавшие (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина; Теги: киев, обстрел, прилет, удары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Погибшие и раненые в Киеве: утром россияне атаковали столицу – подробности»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 января 2025 в 10:51;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые взрывы в Киеве прозвучали около 05:00 – украинская ПВО начала сбивать вражеские снаряды, сообщили в КГВА.".