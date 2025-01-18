Погибшие и раненые в Киеве: утром россияне атаковали столицу – подробности

Первые взрывы в Киеве прозвучали около 05:00 – украинская ПВО начала сбивать вражеские снаряды, сообщили в КГВА.

Повторные взрывы начались примерно через час, в 06:00. Как уточнил мер Киева Виталий Кличко, в столице вновь начала работать ПВО – на этот раз украинские защитники сбивали баллистику.

Вскоре городской голова проинформировал, что в Шевченковском районе начался пожар, на место выехали спецслужбы.

Как сообщили в ГСЧС, на «прилете» работают 84 спасателя и 22 единицы спецтехники.

«Спасатели ликвидировали возгорание трех автомобилей. Десять автомобилей получили повреждения. Поврежден магистральный водопровод. В одном из зданий обнаружен пожар, который уже локализовали», – проинформировали спасатели.

Тем временем в Нацполиции уточнили, что также вследствие обстрела повреждены здания.

«В Шевченковском районе в результате вражеских обстрелов повреждены жилой дом, административное здание, здания бизнес-центра, магазина и автомобили граждан», – уточнили копы.

По данным начальника КГВА Тимура Ткаченко, попадания также зафиксировали в Деснянском и Голосеевском районе Киева.

Предварительно, написал Ткаченко, четверо людей погибли, еще трое – ранены.