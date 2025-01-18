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Загиблі та поранені в Києві: вранці росіяни атакували столицю – подробиці

Події 10:51   18.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Загиблі та поранені в Києві: вранці росіяни атакували столицю – подробиці

Перші вибухи в Києві пролунали близько 05:00 – українська ППО почала збивати ворожі снаряди, повідомили у КМВА.

Повторні вибухи почалися приблизно за годину о 06:00. Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у столиці знову почала працювати ППО – цього разу українські захисники збивали балістику.

Незабаром міський голова поінформував, що у Шевченківському районі почалася пожежа, на місце виїхали спецслужби.

Як повідомили у ДСНС, на “прильоті” працюють 84 рятувальники та 22 одиниці спецтехніки.

“Рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізували“, – поінформували рятувальники.

Тим часом у Нацполіції уточнили, що також внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.

У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі громадян“, – уточнили копи.

За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, влучення також зафіксували у Деснянському та Голосіївському районі Києва.

Попередньо, написав Ткаченко, четверо людей загинули, ще троє – поранені.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 10:51;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи в Києві пролунали близько 05:00 – українська ППО почала збивати ворожі снаряди, повідомили у КМВА.".