Загиблі та поранені в Києві: вранці росіяни атакували столицю – подробиці
Перші вибухи в Києві пролунали близько 05:00 – українська ППО почала збивати ворожі снаряди, повідомили у КМВА.
Повторні вибухи почалися приблизно за годину о 06:00. Як уточнив мер Києва Віталій Кличко, у столиці знову почала працювати ППО – цього разу українські захисники збивали балістику.
Незабаром міський голова поінформував, що у Шевченківському районі почалася пожежа, на місце виїхали спецслужби.
Як повідомили у ДСНС, на “прильоті” працюють 84 рятувальники та 22 одиниці спецтехніки.
“Рятувальники ліквідували загоряння трьох автомобілів. Десять автівок зазнали ушкоджень. Пошкоджено магістральний водопровід. В одній із будівель виявлено пожежу, яку вже локалізували“, – поінформували рятувальники.
Тим часом у Нацполіції уточнили, що також внаслідок обстрілу пошкоджені будинки.
“У Шевченківському районі внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, адміністративну будівлю, будівлі бізнес-центру, магазину та автомобілі громадян“, – уточнили копи.
За даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, влучення також зафіксували у Деснянському та Голосіївському районі Києва.
Попередньо, написав Ткаченко, четверо людей загинули, ще троє – поранені.
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- Категорії: Події, Україна; Теги: киев, обстріл, прилет, удары;
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- • Дата публікації матеріалу: 18 Січня 2025 в 10:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші вибухи в Києві пролунали близько 05:00 – українська ППО почала збивати ворожі снаряди, повідомили у КМВА.".