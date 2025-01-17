РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео)
Фото: Сергій Лисак
Вдень 17 січня армія РФ завдала ударів по місту Кривій Ріг.
Близько 12:15 У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого року.
Вже за майже за 10 хвилин на місто знову летіла балістика.
Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у місті внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Вже відомо про чотирьох загиблих – це три жінки та чоловік.
Він уточнив, що постраждали п’ять людей. Трьох шпиталізували у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці.
Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби.
Відео: Сергій Лисак
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 13:29;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 січня армія РФ завдала ударів по місту Кривій Ріг.".