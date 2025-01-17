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РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео)

Події 13:29   17.01.2025
Вікторія Яковенко
РФ атакувала Кривий Ріг: летіла балістика, є загиблі та постраждалі (відео) Фото: Сергій Лисак

Вдень 17 січня армія РФ завдала ударів по місту Кривій Ріг.

Близько 12:15 У Повітряних силах ЗСУ попереджали про швидкісну ціль у напрямку Кривого року.

Вже за майже за 10 хвилин на місто знову летіла балістика.

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що у місті внаслідок російської атаки пошкоджені навчальний заклад та житлова забудова. Вже відомо про чотирьох загиблих –  це три жінки та чоловік.

Він уточнив, що постраждали п’ять людей. Трьох шпиталізували у важкому стані. Ще двом надали допомогу на місці.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у понеділок, 20 січня, у місті буде оголошено день жалоби.

Відео: Сергій Лисак

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 13:29;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вдень 17 січня армія РФ завдала ударів по місту Кривій Ріг.".