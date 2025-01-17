На Харківщині горів приватний дім: у вогні знайшли тіло пенсіонерки (фото)

Повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Близнюки рятувальники отримали 17 січня о 10:06, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.

«Вогонь розповсюдився на площу 15 м кв. Горіли домашні речі на кухні, стеля та перекриття будинку», – зазначили у ДСНС.

Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники в осередку горіння.

О 10:40 вогонь локалізували, об 11:13 – повністю загасили. На місці пожежі працювали два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 9 осіб особового складу.

Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, впродовж доби рятувальники мали 18 оперативних виїздів, 11 з них – на ліквідацію пожеж. Також двічі спеціалісти обстежили місця обстрілів РФ. Вдень рятувальники оглядали місце удару ворожих БпЛА у Слобідському районі Харкова. Обійшлося без пожеж, пошкоджені три авто, також відомо про трьох постраждалих.