На Харківщині горів приватний дім: у вогні знайшли тіло пенсіонерки (фото)
Повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Близнюки рятувальники отримали 17 січня о 10:06, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.
«Вогонь розповсюдився на площу 15 м кв. Горіли домашні речі на кухні, стеля та перекриття будинку», – зазначили у ДСНС.
Внаслідок пожежі загинула 88-річна жінка. Її тіло знайшли рятувальники в осередку горіння.
О 10:40 вогонь локалізували, об 11:13 – повністю загасили. На місці пожежі працювали два оперативних відділення ДСНС на автоцистернах у складі 9 осіб особового складу.
Причина виникнення загоряння встановлюється.
Нагадаємо, впродовж доби рятувальники мали 18 оперативних виїздів, 11 з них – на ліквідацію пожеж. Також двічі спеціалісти обстежили місця обстрілів РФ. Вдень рятувальники оглядали місце удару ворожих БпЛА у Слобідському районі Харкова. Обійшлося без пожеж, пошкоджені три авто, також відомо про трьох постраждалих.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 12:36;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Повідомлення про пожежу в приватному будинку в селищі Близнюки рятувальники отримали 17 січня о 10:06, розповіли в ГУ ДСНС в Харківській області.".