На Харьковщине горел частный дом: в огне нашли тело пенсионерки (фото)
Сообщения о пожаре в частном доме в поселке Близнюки спасатели получили 17 января в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
«Огонь распространился на площадь 15 м кв. Горели домашние вещи на кухне, потолок и перекрытия дома», — отметили в ГСЧС.
В результате пожара погибла 88-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели в очаге горения.
В 10:40 огонь локализовали, в 11:13 — полностью потушили. На месте пожара работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 9 человек личного состава.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Напомним, в течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ. Днем спасатели осматривали место удара вражеских БпЛА в Слободском районе Харькова. Обошлось без пожаров, повреждены три авто, также известно о трех пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГСЧС в Харьковской области, погибла, пожары, тело, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 12:36;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сообщения о пожаре в частном доме в поселке Близнюки спасатели получили 17 января в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.".