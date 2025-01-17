На Харьковщине горел частный дом: в огне нашли тело пенсионерки (фото)

Сообщения о пожаре в частном доме в поселке Близнюки спасатели получили 17 января в 10:06, рассказали в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

«Огонь распространился на площадь 15 м кв. Горели домашние вещи на кухне, потолок и перекрытия дома», — отметили в ГСЧС.

В результате пожара погибла 88-летняя женщина. Ее тело нашли спасатели в очаге горения.

В 10:40 огонь локализовали, в 11:13 — полностью потушили. На месте пожара работали два оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах в составе 9 человек личного состава.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Напомним, в течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ. Днем спасатели осматривали место удара вражеских БпЛА в Слободском районе Харькова. Обошлось без пожаров, повреждены три авто, также известно о трех пострадавших.