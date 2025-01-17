Дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» – каковы результаты

В течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ.

Днем спасатели осматривали место удара вражеских БПЛА в Слободском районе Харькова. Обошлось без пожаров, повреждены три авто, также известно о трех пострадавших.

«В 20:57 спасатели выехали на обследование территории после попадания БПЛА в городе Дергачи Харьковского района. В результате обстрела повреждены гражданские здания. Пожара не было. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.