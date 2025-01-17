Дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» – каковы результаты
В течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ.
Днем спасатели осматривали место удара вражеских БПЛА в Слободском районе Харькова. Обошлось без пожаров, повреждены три авто, также известно о трех пострадавших.
«В 20:57 спасатели выехали на обследование территории после попадания БПЛА в городе Дергачи Харьковского района. В результате обстрела повреждены гражданские здания. Пожара не было. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 08:07;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ.".