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Дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» – каковы результаты

Происшествия 08:07   17.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Дважды за сутки спасатели выезжали на места «прилетов» – каковы результаты

В течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ.

Днем спасатели осматривали место удара вражеских БПЛА в Слободском районе Харькова. Обошлось без пожаров, повреждены три авто, также известно о трех пострадавших.

«В 20:57 спасатели выехали на обследование территории после попадания БПЛА в городе Дергачи Харьковского района. В результате обстрела повреждены гражданские здания. Пожара не было. Пострадавших нет», – уточнили в ГСЧС.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 08:07;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение суток у спасателей было 18 оперативных выездов, 11 из них – на ликвидацию пожаров. Также дважды специалисты обследовали места обстрелов РФ.".