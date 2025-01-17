Двічі за добу рятувальники виїжджали на місця “прильотів” – які результати
Протягом доби рятувальники у рятувальників було 18 оперативних виїздів, 11 з них – на ліквідацію пожеж. Також двічі спеціалісти обстежували місця обстрілів РФ.
Вдень рятувальники оглядали місце удару ворожих БПЛА у Слобідському районі Харкова. Обійшлося без пожеж, пошкоджені три авто. Крім того, відомо про трьох постраждалих.
“О 20:57 рятувальники виїхали на обстеження території після влучання БпЛА у місті Дергачі Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільні будівлі. Пожежі не було. Постраждалих немає”, – уточнили у ДСНС.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2025 в 08:07;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом доби рятувальники у рятувальників було 18 оперативних виїздів, 11 з них – на ліквідацію пожеж. Також двічі спеціалісти обстежували місця обстрілів РФ.".