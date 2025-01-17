РФ атаковала Кривой Рог: летела баллистика, погибшие и пострадавшие (видео)

Днем 17 января армия РФ нанесла удары по городу Кривой Рог.

Около 12:15 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Кривого года.

Уже через 10 минут на город снова летела баллистика.

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка. Уже известно о четырех погибших — это три женщины и мужчина.

Он уточнил, что пострадали пять человек. Трех госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура.

Видео: Сергей Лысак