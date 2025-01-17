РФ атаковала Кривой Рог: летела баллистика, погибшие и пострадавшие (видео)
Фото: Сергей Лысак
Днем 17 января армия РФ нанесла удары по городу Кривой Рог.
Около 12:15 в Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в направлении Кривого года.
Уже через 10 минут на город снова летела баллистика.
Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в городе в результате российской атаки повреждены учебное заведение и жилищная застройка. Уже известно о четырех погибших — это три женщины и мужчина.
Он уточнил, что пострадали пять человек. Трех госпитализировали в тяжелом состоянии. Еще двоим оказали помощь на месте.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в понедельник, 20 января, в городе будет объявлен день траура.
Видео: Сергей Лысак
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- Категории: Происшествия, Украина; Теги: армия РФ, атака, баллистика, кривой рог;
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- • Дата публикации материала: 17 января 2025 в 13:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 17 января армия РФ нанесла удары по городу Кривой Рог.".