Под Харьковом ограничили движение на трассе из-за попадания «Шахеда» (фото)
В районе поселка Песочин накануне вечером было повреждено дорожное полотно на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Дорожникам пришлось здесь частично ограничить движение.
Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, вражеский «Шахед» взорвался прямо над дорогой, а его обломки повредили проезжую часть и около 40 погонных метров барьерного ограждения.
«Служба восстановления благодарит водителя, который первым заметил воронку на дороге и обозначил опасность своим знаком аварийной остановки. Наши специалисты сразу выехали и организовали оперативное дежурство до утра», – рассказали дорожники.
Место попадания огородили и обозначили соответствующими предупреждающими знаками, а проезд осуществлялся одной полосой в направлении Киева. Утром подрядчик приступил к ликвидации последствий удара. Следователи изъяли для экспертизы обломки вражеского БпЛА.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дорожники, Песочин, трасса, Харьков, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 20 января 2025 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В районе поселка Песочин накануне вечером было повреждено дорожное полотно на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Дорожникам пришлось здесь частично ограничить движение.".