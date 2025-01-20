Под Харьковом ограничили движение на трассе из-за попадания «Шахеда» (фото)

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В районе поселка Песочин накануне вечером было повреждено дорожное полотно на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Дорожникам пришлось здесь частично ограничить движение.

Как сообщают в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области, вражеский «Шахед» взорвался прямо над дорогой, а его обломки повредили проезжую часть и около 40 погонных метров барьерного ограждения.

«Служба восстановления благодарит водителя, который первым заметил воронку на дороге и обозначил опасность своим знаком аварийной остановки. Наши специалисты сразу выехали и организовали оперативное дежурство до утра», – рассказали дорожники.

Место попадания огородили и обозначили соответствующими предупреждающими знаками, а проезд осуществлялся одной полосой в направлении Киева. Утром подрядчик приступил к ликвидации последствий удара. Следователи изъяли для экспертизы обломки вражеского БпЛА.