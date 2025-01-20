Під Харковом обмежили рух трасою через влучання «шахеда» (фото)
У районі селища Пісочин напередодні ввечері було пошкоджено дорожнє полотно на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Дорожникам довелося тут частково обмежити рух.
Як повідомляють у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області, ворожий «шахед» вибухнув просто над дорогою, а його уламки пошкодили проїзну частину та близько 40 погонних метрів бар’єрного огородження.
«Служба відновлення дякує водієві, який першим помітив вирву на дорозі та позначив небезпеку власним знаком аварійної зупинки. Наші фахівці відразу виїхали та організували оперативне чергування до ранку», – розповіли дорожники.
Місце влучання огородили та позначили відповідними попереджувальними знаками, а проїзд здійснювався однією смугою в напрямку Києва. Вранці підрядник почав ліквідувати наслідки удару. Слідчі вилучили для експертизи уламки ворожого БпЛА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дорожники, Песочин, трасса, Харків, шахеды;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У районі селища Пісочин напередодні ввечері було пошкоджено дорожнє полотно на трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський. Дорожникам довелося тут частково обмежити рух.".