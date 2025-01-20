Восхвалял оккупантов: харьковский «социал-демократ» получил подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении 65-летнему жителю Харькова, который, по данным следствия, публично оправдывал вооруженную агрессию РФ.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, фигурант — один из руководителей Харьковской областной организации Социал-Демократической партии Украины (объединенной).

«Мужчина пропагандировал символику коммунистического режима на территории региона, а также через собственные страницы в соцсетях публиковал оправдывающие и отрицающие вооруженную агрессию РФ против Украины материалы», — установила СБУ.

В частности, отметили правоохранители, в своих сообщениях и комментариях мужчина восхвалял оккупантов и оправдывал их. Также он не раз обвинял Украину в том, что РФ спровоцировали взять «курс на возврат российской империи».

Экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта, добавили в СБУ.

Дома у фигуранта провели обыски и обнаружили средства связи с доказательствами.

Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 436-1 (распространение символики коммунистического тоталитарного режима), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание и отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины) УКУ.