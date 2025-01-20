Вихваляв окупантів: харківський «соціал-демократ» отримав підозру
Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, публічно виправдовував збройну агресію РФ.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант – один з керівників Харківського обласного осередку Соціал-Демократичної партії України (об’єднаної).
«Чоловік пропагував символіку комуністичного режиму на території регіону, а також через власні сторінки у соцмережах публікував матеріали, що виправдовують та заперечують збройну агресію РФ проти України», – встановила СБУ.
Зокрема, зазначили правоохоронці, у своїх дописах та коментарях чоловік вихваляв окупантів та виправдовував їх злочини. Також він неодноразово звинувачував Україну в тому, що РФ спровокували взяти «курс на возврат российской империи».
Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта, додали в СБУ.
Вдома у фігуранта провели обшуки та виявили засоби зв’язку із доказами.
Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України) ККУ.
Читайте також: СБУ: затримали генералів, відповідальних за невдалу оборону Харківщини
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: підозра, СБУ, соцсети, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Вихваляв окупантів: харківський «соціал-демократ» отримав підозру»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Січня 2025 в 16:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, публічно виправдовував збройну агресію РФ.".