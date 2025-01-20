Вихваляв окупантів: харківський «соціал-демократ» отримав підозру

Правоохоронці повідомили про підозру 65-річному жителю Харкова, який, за даними слідства, публічно виправдовував збройну агресію РФ.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, фігурант – один з керівників Харківського обласного осередку Соціал-Демократичної партії України (об’єднаної).

«Чоловік пропагував символіку комуністичного режиму на території регіону, а також через власні сторінки у соцмережах публікував матеріали, що виправдовують та заперечують збройну агресію РФ проти України», – встановила СБУ.

Зокрема, зазначили правоохоронці, у своїх дописах та коментарях чоловік вихваляв окупантів та виправдовував їх злочини. Також він неодноразово звинувачував Україну в тому, що РФ спровокували взяти «курс на возврат российской империи».

Експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності фігуранта, додали в СБУ.

Вдома у фігуранта провели обшуки та виявили засоби зв’язку із доказами.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 436-1 (поширення символіки комуністичного тоталітарного режиму), ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування та заперечення збройної агресії рф проти України) ККУ.