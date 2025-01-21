Live
  • Вт 21.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 42.16
  • EUR 43.5

Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои

Украина 09:01   21.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои Фото: Генштаб ВСУ

Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.

На севере области россияне безуспешно атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянщине зафиксировали восемь наступлений оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также за сутки под вражескими авиаударами оказалась Козачья Лопань и Новоегоровка.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.

Читайте также: Двое копов пострадали во время обстрела Купянска – Синегубов о «прилетах»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
БПЛА «Молния» прилетел по Харькову, есть пострадавшие – детали (дополнено)
21.01.2025, 11:42
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
Из каких городов Украины больше всего людей выехало за границу: ответ эксперта
21.01.2025, 09:26
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
Сегодня 21 января: какой праздник и день в истории
21.01.2025, 06:00
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
Более мощным БпЛА «Молния-2» ударила РФ по Харькову утром: данные Терехова
21.01.2025, 13:09
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
Новости Харькова — главное за 21 января: раненые копы, ударила «Молния-2»
21.01.2025, 14:09
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
«Легкий способ» получить водительские права: изюмчанину вручили подозрение
21.01.2025, 15:32

Новости по теме:

09:01
Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои
07:53
В ISW не подтверждают успехи россиян на Купянщине – подробности
07:29
Deep State: второй день подряд РФ продвигается на Купянщине – что захватили
09:47
«Это опасный момент»: Коваленко прогнозирует тяжелые бои на Харьковщине
17:58
«Работа в Купянске – это не о зарплатах»: какое у специалистов жалование

Вы читали новость: «Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.".