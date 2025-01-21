Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои
Фото: Генштаб ВСУ
Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.
На севере области россияне безуспешно атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянщине зафиксировали восемь наступлений оккупантов.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.
Также за сутки под вражескими авиаударами оказалась Козачья Лопань и Новоегоровка.
Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, война, генштаб, фронт;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 09:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.".