Генштаб: 11 раз наступали оккупанты на Харьковщине – где шли бои

Утром 21 января Генштаб ВСУ сообщил результаты вражеских атак в Харьковской области.

На севере области россияне безуспешно атаковали позиции украинских защитников в районе Волчанска. На Купянщине зафиксировали восемь наступлений оккупантов.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки, Колесниковки, Лозовой и Загрызово», – уточнили в ГШ.

Также за сутки под вражескими авиаударами оказалась Козачья Лопань и Новоегоровка.

Кроме того, в Генштабе обновили информацию о потерях ВС РФ.