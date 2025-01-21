Двое копов пострадали во время обстрела Купянска – Синегубов о «прилетах»
В утренней сводке за 21 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелов, которые произошли в течение суток.
За минувшие сутки россияне били по Купянскому, Богодуховскому и Изюмскому району. Кроме того, досталось и Харькову.
«14:11 г. Харьков, Салтовский р-н. В частном дворе обнаружен несдетонированный БПЛА «Молния-1″. Без пострадавших», – написал Синегубов.
Утром же враг бил по Купянскому району. Вначале в 08:20 РФ обстреляла Купянск из РСЗО, а в 09:00 – село Куриловка.
«09:30 Изюмский р-н, Боровская ТГ, с. Шейковка. В результате обстрела разрушен частный дом», – отметил начальник ХОВА.
Днем же под ударом оказалось село Осиново. Вследствие «прилета» пострадали двое полицейских, также враг повредил служебное авто копов.
«18:10 Богодуховский район, Золочевская ТГ, вблизи с. Уды, с. Возрожденское и с. Тимофеевка. Попадания 3 КАБ по открытой местности вблизи населенных пунктов», – добавил Синегубов.
Также, по его данным, ночью вновь прилетело по Купянщине – БПЛА «Молния-1» повредил хозпостройку.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прилеты, синегубов, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 21 января 2025 в 08:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Утренней сводке за 21 января начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах вражеских обстрелов, которые произошли в течение суток.".