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Двоє копів постраждали під час обстрілу Куп’янська – Синєгубов про “прильоти”

Події 08:47   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Двоє копів постраждали під час обстрілу Куп’янська – Синєгубов про “прильоти” скриншот

У ранковому зведенні за 21 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих обстрілів, які сталися протягом доби.

Минулої доби росіяни били по Куп’янському, Богодухівському та Ізюмському району. Крім того, дісталося і Харкову.

“14:11 м. Харків, Салтівський р-н. На приватному подвір’ї виявлено не здетонований БПЛА “Молнія-1″. Без постраждалих”, – написав Синєгубов.

Вранці ж ворог бив по Куп’янському району. Спочатку о 08:20 РФ обстріляла Куп’янськ з РСЗВ, а о 09:00 – село Курилівка.

“09:30 Ізюмський р-н, Борівська ТГ, с. Шийківка. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок”, – зазначив начальник ХОВА.

Вдень під ударом опинилося село Осинове. Внаслідок “прильоту” постраждали двоє поліцейських, також ворог пошкодив службове авто копів.

“18:10 Богодухівський район, Золочівська ТГ, поблизу с. Уди, с. Відродженівське та с. Тимофіївка. Влучання 3 КАБ по відкритій місцевості поблизу населених пунктів”, – додав Синєгубов.

Також, за його даними, вночі знову прилетіло по Куп’янщині – БПЛА “Молния-1” пошкодив господарську споруду.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 08:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ранковому зведенні за 21 січня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати ворожих обстрілів, які сталися протягом доби.".