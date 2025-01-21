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Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої

Україна 09:01   21.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої Фото: Генштаб ЗСУ

Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.

На півночі області росіяни марно атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська. На Куп’янщині зафіксували вісім наступів окупантів.

Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також за добу під ворожими авіаударами опинилася Козача Лопань та Новоєгорівка.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.".