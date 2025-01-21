Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої

Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.

На півночі області росіяни марно атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська. На Куп’янщині зафіксували вісім наступів окупантів.

“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.

Також за добу під ворожими авіаударами опинилася Козача Лопань та Новоєгорівка.

Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.