Генштаб: 11 разів наступали окупанти на Харківщині – де точилися бої
Фото: Генштаб ЗСУ
Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.
На півночі області росіяни марно атакували позиції українських захисників у районі Вовчанська. На Куп’янщині зафіксували вісім наступів окупантів.
“Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки, Колісниківки, Лозової та Загризового“, – уточнили у ГШ.
Також за добу під ворожими авіаударами опинилася Козача Лопань та Новоєгорівка.
Крім того, у Генштабі оновили інформацію про втрати ЗС РФ.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Січня 2025 в 09:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 21 січня Генштаб ЗСУ повідомив результати ворожих атак у Харківській області.".