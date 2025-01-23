ГСЧС: ночью враг ударил по Изюмскому району – горел дом
Два пожара возникли на Харьковщине за сутки вследствие обстрелов региона, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.
Около 03:00 россияне обстреляли село Подлиман Изюмского района – возник пожар.
«Горел дом, хозяйственная постройка и летняя кухня на общей площади 180 м кв. Пострадавших нет», – уточнили спасатели.
Кроме того, накануне днем прилетело по Бугаевке в Чугуевском районе. Там загорелась трава на площади 200 квадратных метров. Обошлось также без пострадавших.
«В течение суток 4 раза пожарные привлекались на обследование территории в результате попаданий в Харьковском и Изюмском районах области. В результате этих атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», – добавили в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: ГСЧС, обстрелы, пожары, прилеты;
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- • Дата публикации материала: 23 января 2025 в 08:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два пожара возникли на Харьковщине за сутки вследствие обстрелов региона, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области. ".