ГСЧС: ночью враг ударил по Изюмскому району – горел дом

Два пожара возникли на Харьковщине за сутки вследствие обстрелов региона, пишут в облуправлении ГСЧС в Харьковской области.

Около 03:00 россияне обстреляли село Подлиман Изюмского района – возник пожар.

«Горел дом, хозяйственная постройка и летняя кухня на общей площади 180 м кв. Пострадавших нет», – уточнили спасатели.

Кроме того, накануне днем прилетело по Бугаевке в Чугуевском районе. Там загорелась трава на площади 200 квадратных метров. Обошлось также без пострадавших.

«В течение суток 4 раза пожарные привлекались на обследование территории в результате попаданий в Харьковском и Изюмском районах области. В результате этих атак повреждены объекты гражданской инфраструктуры и жилые дома», – добавили в ГСЧС.