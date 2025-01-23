ДСНС: вночі ворог ударив по Ізюмському району – горів будинок

Дві пожежі виникли на Харківщині за добу внаслідок обстрілу регіону, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області.

Близько 03:00 росіяни обстріляли село Підлиман Ізюмського району – виникла пожежа.

“Горів будинок, господарча споруда та літня кухня на загальній площі 180 м кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.

Крім того, напередодні вдень прилетіло по селу Бугаївка в Чугуївському районі. Там спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів. Обійшлося також без постраждалих.

“Протягом доби 4 рази вогнеборці залучалися на обстеження території внаслідок влучань у Харківському та Ізюмському районах області. Внаслідок цих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – додали у ДСНС.