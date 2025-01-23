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ДСНС: вночі ворог ударив по Ізюмському району – горів будинок

Події 08:32   23.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: вночі ворог ударив по Ізюмському району – горів будинок

Дві пожежі виникли на Харківщині за добу внаслідок обстрілу регіону, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. 

Близько 03:00 росіяни обстріляли село Підлиман Ізюмського району – виникла пожежа.

“Горів будинок, господарча споруда та літня кухня на загальній площі 180 м кв. Постраждалих немає”, – уточнили рятувальники.

Крім того, напередодні вдень прилетіло по селу Бугаївка в Чугуївському районі. Там спалахнула трава на площі 200 квадратних метрів. Обійшлося також без постраждалих.

“Протягом доби 4 рази вогнеборці залучалися на обстеження території внаслідок влучань у Харківському та Ізюмському районах області. Внаслідок цих атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки”, – додали у ДСНС.

 Читайте також: Вибухи у Харкові: Терехов повідомляє, що всі «прильоти» були за містом

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Січня 2025 в 08:32;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дві пожежі виникли на Харківщині за добу внаслідок обстрілу регіону, пишуть в облуправлінні ДСНС у Харківській області. ".