Курсантку с Харьковщины подозревают в шпионаже для РФ во Львовской области
Во Львовской области 18-летнюю курсантку военного вуза подозревают в государственной измене, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.
Солдатка с Харьковщины перевелась на учебу во Львовскую область и начала шпионить для россиян за деньги. Девушка фиксировала дислокацию ВСУ и последствия обстрелов, затем передавала эту информацию врагам.
Общалась информаторша с россиянами в мессенджере на смартфоне. Правоохранители разоблачили ее и предотвратили потенциальные удары по военным позициям ВСУ.
Во время обысков у солдатки изъяли смартфон и лаптоп с доказательствами шпионажа. Ее задержали, содержат под стражей без права внесения залога.
За государственную измену курсантке «светит» от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: военный вуз, дислокация ВСУ, курсантка, Львовская область, харьковщина, шпионаж;
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- • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 19:05;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львовской области 18-летнюю курсантку военного вуза подозревают в государственной измене, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.".