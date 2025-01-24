Курсантку с Харьковщины подозревают в шпионаже для РФ во Львовской области

Во Львовской области 18-летнюю курсантку военного вуза подозревают в государственной измене, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Солдатка с Харьковщины перевелась на учебу во Львовскую область и начала шпионить для россиян за деньги. Девушка фиксировала дислокацию ВСУ и последствия обстрелов, затем передавала эту информацию врагам.

Общалась информаторша с россиянами в мессенджере на смартфоне. Правоохранители разоблачили ее и предотвратили потенциальные удары по военным позициям ВСУ.

Во время обысков у солдатки изъяли смартфон и лаптоп с доказательствами шпионажа. Ее задержали, содержат под стражей без права внесения залога.

За государственную измену курсантке «светит» от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.