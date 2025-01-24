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Курсантку с Харьковщины подозревают в шпионаже для РФ во Львовской области

Происшествия 19:05   24.01.2025
Оксана Якушко
Курсантку с Харьковщины подозревают в шпионаже для РФ во Львовской области Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

Во Львовской области 18-летнюю курсантку военного вуза подозревают в государственной измене, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

Солдатка с Харьковщины перевелась на учебу во Львовскую область и начала шпионить для россиян за деньги. Девушка фиксировала дислокацию ВСУ и последствия обстрелов, затем передавала эту информацию врагам.

Общалась информаторша с россиянами в мессенджере на смартфоне. Правоохранители разоблачили ее и предотвратили потенциальные удары по военным позициям ВСУ.

Во время обысков у солдатки изъяли смартфон и лаптоп с доказательствами шпионажа. Ее задержали, содержат под стражей без права внесения залога.

За государственную измену курсантке «светит» от 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Курсантка шпионаж на РФ
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Шпионаж для РФ
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона
Курсантка шпионила для РФ
Фото: Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 24 января 2025 в 19:05;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Во Львовской области 18-летнюю курсантку военного вуза подозревают в государственной измене, сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.".