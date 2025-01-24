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Курсантку з Харківщини підозрюють, що вона шпигувала на Львівщині для РФ

Події 19:05   24.01.2025
Оксана Якушко
Курсантку з Харківщини підозрюють, що вона шпигувала на Львівщині для РФ

На Львівщині 18-річну курсантку військового вишу підозрюють у державній зраді, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Солдатка з Харківщини перевелася на навчання до Львівщини і почала шпигувати для росіян за гроші. Дівчина фіксувала дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів, потім передавала цю інформацію ворогам.

Спілкувалася інформаторка з росіянами у месенджері на смартфоні. Правоохоронці викрили її та запобігли потенційним ударам по військових позиціях ЗСУ.

Під час обшуків у солдатки вилучили смартфон і лаптоп із доказами шпигунства. Її затримали, тримають під вартою без права внесення застави.

За державну зраду курсантці «світить» 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.

Курсантка шпигунство на РФ
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Шпигунство для РФ
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

Курсантка шпигуна для РФ

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 19:05;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Львівщині 18-річну курсантку військового вишу підозрюють у державній зраді, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.".