Курсантку з Харківщини підозрюють, що вона шпигувала на Львівщині для РФ

На Львівщині 18-річну курсантку військового вишу підозрюють у державній зраді, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Солдатка з Харківщини перевелася на навчання до Львівщини і почала шпигувати для росіян за гроші. Дівчина фіксувала дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів, потім передавала цю інформацію ворогам.

Спілкувалася інформаторка з росіянами у месенджері на смартфоні. Правоохоронці викрили її та запобігли потенційним ударам по військових позиціях ЗСУ.

Під час обшуків у солдатки вилучили смартфон і лаптоп із доказами шпигунства. Її затримали, тримають під вартою без права внесення застави.

За державну зраду курсантці «світить» 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.