Курсантку з Харківщини підозрюють, що вона шпигувала на Львівщині для РФ
На Львівщині 18-річну курсантку військового вишу підозрюють у державній зраді, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Солдатка з Харківщини перевелася на навчання до Львівщини і почала шпигувати для росіян за гроші. Дівчина фіксувала дислокацію ЗСУ та наслідки обстрілів, потім передавала цю інформацію ворогам.
Спілкувалася інформаторка з росіянами у месенджері на смартфоні. Правоохоронці викрили її та запобігли потенційним ударам по військових позиціях ЗСУ.
Під час обшуків у солдатки вилучили смартфон і лаптоп із доказами шпигунства. Її затримали, тримають під вартою без права внесення застави.
За державну зраду курсантці «світить» 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: военный вуз, дислокация ВСУ, курсантка, Львовская область, харківщина, шпионаж;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 19:05;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Львівщині 18-річну курсантку військового вишу підозрюють у державній зраді, повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.".