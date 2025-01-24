Росіяни готують плацдарм для наступу на Харків з боку Борової – Жорін
Росіяни сфокусувалися на прориві до річки Оскіл, зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.
Наразі прорив до річки Оскіл через Борову – пріоритетний напрямок для російської армії на Харківщині. На ділянці основного удару 20-ї армії РФ перебувають підрозділи нашої 3-ї штурмової.
«Ціль противника – отримати контроль над населеним пунктом, прорватись до Осколу, створити плацдарм для подальшого наступу в напрямку Харкова. Ворог використовує шалену кількість сил та засобів – особливо fpv та скиди – за рахунок того, що 20-ту армію РФ підсилили декількома безпілотними полками», – розповів Жорін.
3-тя штурмова вперше зіткнулася із дуже високою концентрацією безпілотних підрозділів, що добре працюють і на оптоволокні, і зі скидами, і мають fpv та мавіки для скидів в необмеженій кількості.
«П****и намагаються вражати будь-який обʼєкт – будь то піхотинець, засіб пересування, елементи фортифікацій, роблять засідки на логістиці. Звісно, ми шукаємо способи боротьби і маємо певні успіхи, проте ситуація на напрямку зараз досить складна», – зазначив Жорін.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: Борова, БПЛА, дрон, Максим Жорин, оскол, плацдарм, росіяни, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Січня 2025 в 18:36;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни сфокусувалися на прориві до річки Оскіл, зазначив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.".