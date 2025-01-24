Россияне готовят плацдарм для наступления на Харьков от Боровой – Жорин

Россияне сфокусировались на прорыве к реке Оскол, отметил заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

Прорыв к реке Оскол через Боровую – приоритетное направление для российской армии на Харьковщине. На участке основного удара 20-й армии РФ находятся подразделения 3-й штурмовой.

«Цель противника – получить контроль над населенным пунктом, прорваться в Оскол, создать плацдарм для дальнейшего наступления в направлении Харькова. Враг использует безумное количество сил и средств – особенно fpv и сбросы – за счет того, что 20-ю армию РФ усилили несколькими беспилотными полками», — рассказал Жорин.

3-я штурмовая впервые столкнулась с очень высокой концентрацией беспилотных подразделений, хорошо работающих и на оптоволокне, и со сбросами, имеющими fpv и мавики в неограниченном количестве.

«П****и пытаются поражать любой объект – будь то пехотинец, средство передвижения, элементы фортификаций, делают засады на логистике. Конечно, мы ищем способы борьбы и имеем определенные успехи, однако ситуация на направлении сейчас достаточно сложная», — отметил Жорин.