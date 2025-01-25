Live
  • Вс 26.01.2025
  • Харьков  +2°С
  • USD 41.98
  • EUR 43.67

Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

Погода 20:05   25.01.2025
Виктория Яковенко
Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

В воскресенье, 26 января, в Харькове и области облачно с прояснениями. Существенных осадков не передают, ночью и утром будет слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​– от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура будет составлять от 2 мороза до 3 градусов тепла, дневная – от 1 до 6 тепла.

Ветер южный – 5-10 м/с.

Читайте также: Сегодня 25 января: какой праздник и день в истории

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
Новости Харькова — главное за 25 января: вражеские БпЛА атаковали город
25.01.2025, 21:35
Четвертый «прилет» за день в Харькове: россияне ударили по мусорному баку 📹
Четвертый «прилет» за день в Харькове: россияне ударили по мусорному баку 📹
25.01.2025, 19:26
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
Усилить работу групп оповещения ТЦК хотят в Харьковском районе: подробности
24.01.2025, 13:43
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
ДТП на трассе Киев-Харьков: вероятно, погибла известная блогер (фото, видео)
24.01.2025, 13:03
Какими БпЛА днем ​​атаковал враг Харьков и чем они «нашпигованы» — прокуратура
Какими БпЛА днем ​​атаковал враг Харьков и чем они «нашпигованы» — прокуратура
25.01.2025, 17:06
Харьковчане предлагают Терехову назвать сквер в честь гетмана Сагайдачного
Харьковчане предлагают Терехову назвать сквер в честь гетмана Сагайдачного
25.01.2025, 21:33

Новости по теме:

10:20
Сутки на Харьковщине будет опасно – в чем причина
19:04
Прогноз погоды в Харькове и области на 24 января: обещают мокрый снег и дождь
18:59
Прогноз погоды в Харькове и области на 23 января: может заснежить
18:32
Прогноз погоды в Харькове и области на 22 января: без осадков
19:23
Прогноз погоды в Харькове и области на 21 января: ночью мороз, днем «плюс»

Вы читали новость: «Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 20:05;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 26 января, в Харькове и области облачно с прояснениями. Существенных осадков не передают, ночью и утром будет слабый туман.".