Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января
В воскресенье, 26 января, в Харькове и области облачно с прояснениями. Существенных осадков не передают, ночью и утром будет слабый туман.
В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем – от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночная температура будет составлять от 2 мороза до 3 градусов тепла, дневная – от 1 до 6 тепла.
Ветер южный – 5-10 м/с.
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- • Дата публикации материала: 25 января 2025 в 20:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В воскресенье, 26 января, в Харькове и области облачно с прояснениями. Существенных осадков не передают, ночью и утром будет слабый туман.".