Слабый туман: прогноз погоды в Харькове и области на 26 января

В воскресенье, 26 января, в Харькове и области облачно с прояснениями. Существенных осадков не передают, ночью и утром будет слабый туман.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 0 до 2 градусов мороза, днем ​​– от 4 до 6 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночная температура будет составлять от 2 мороза до 3 градусов тепла, дневная – от 1 до 6 тепла.

Ветер южный – 5-10 м/с.