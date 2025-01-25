Слабкий туман: прогноз погоди в Харкові й області на 26 січня
У неділю, 26 січня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передають, вночі та вранці буде слабкий туман.
У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.
По області нічна температура становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, денна – від 1 до 6 тепла.
Вітер південний – 5-10 м/с.
Читайте також: Сьогодні 25 січня: яке свято та день в історії
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: погода, прогноз, синоптики, туман, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Слабкий туман: прогноз погоди в Харкові й області на 26 січня»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Січня 2025 в 20:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 26 січня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передають, вночі та вранці буде слабкий туман.".