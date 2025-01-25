Слабкий туман: прогноз погоди в Харкові й області на 26 січня

У неділю, 26 січня, у Харкові та області буде хмарно з проясненнями. Істотних опадів не передають, вночі та вранці буде слабкий туман.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 0 до 2 градусів морозу, вдень – від 4 до 6 тепла, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області нічна температура становитиме від 2 морозу до 3 градусів тепла, денна – від 1 до 6 тепла.

Вітер південний – 5-10 м/с.